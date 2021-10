2008’de Ingiltere’de kurulan Friend of The Sea, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri alanında uluslararası sertifika veren bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Friend of the Sea sertifikası için yapılan tüm denetimler, akredite bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından yürütülmektedir. EasyFishoil’in üretiminde kullanılan balık hammaddesi Friend of The Sea sertifikasını incelemek için buraya tıklayın.