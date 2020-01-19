GOED, (Global Organization for EPA&DHA Omega 3’s) Omega 3 üretiminin yüksek etik ve kalite standartlarını oluşturmak ve araştırmalar yaparak bu standartları geliştirmek amacıyla kurulan bağımsız bir uluslararası kuruluştur.

İlgili devlet kurumları, sağlık kuruluşları ve üretici firmalar ile çalışarak bu kalite standartlarının uygulanmasını sağlar, Omega 3 tüketimi konusunda tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı makaleler ve raporlar yayınlar. GOED üyesi üreticileri ve markaları buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

EasyFishoil, GOED’in Plus kategori üyesi olan EasyVit markasıdır.