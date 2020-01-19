EasyFishoil'i Tanıyalım
EasyFishoil'i Tanıyalım
Oksidasyon Değerleri Bozulmayan Balık Yağı
EasyFishoil çocuk balık yağları tek kullanımlık alu-alu blister ambalajlarına sahiptir. Bu sayede hava, ışık, sıcaklık ve nem gibi dış etkenlere maruz kalmaz ve ilk günkü oksidasyon değerlerini korur.
Balık yağı tercih ederken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de “Oksidasyon”dur. Temelde katı ve sıvı yağlarda bulunan doymamış yağ asitler oksijene maruz kaldıklarında oksidasyon gerçekleşiyor. Dolayısıyla hava, sıcaklık, ışık ve nem gibi faktörler, Omega-3 yağ asitlerinin okside olma hızını tetikliyor.
Bilime dayalı, yenilikçi besin desteği ailesi EasyVit’in ConCordix® teknolojisiyle Norveç’te üretilen EasyFishoil çiğnenebilir jel formları, oksijen ve neme karşı bariyer oluşturan tek kullanımlık Alu-Alu blisterler içinde ambalajlanıyor ve ürünün oksidasyon değerleri bozulmuyor.
İlk Günkü Gibi Etki
Kutudaki herhangi bir çiğnenebilir jel formun tüketilmesi, diğer dozajları oksijene maruz bırakmadığı için, geriye kalan her çiğnenebilir jel form ilk günkü etkisini korumuş oluyor. Tek kullanımlık ambalajı sayesinde taşıma kolaylığıyla birlikte özel saklama özelliği de sunan EasyFishoil çocuk balık yağları 4 mevsim kullanılabiliyor.
Önerilen Günlük Global Dozlar
EasyFishoil, içeriğindeki DHA ve EPA oranları ile EFSA tarafından günlük önerilen miktarı 1 jel form ile karşılar.
EFSA
(European Food Safety Authority – Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)
2-18
Yaş
EPA+DHA
250 mg
FAO
(Food and Agriculture Organization – Dünya Gıda ve Tarım Örgütü)
2-4
Yaş
EPA+DHA
100-150 mg
4-6
Yaş
EPA+DHA
150-200 mg
6-10
Yaş
EPA+DHA
200-250 mg
Önerilen Günlük Global Dozlar
EasyFishoil balık yağları içeriğindeki DHA ve EPA oranları ile EFSA tarafından günlük önerilen miktarı 1 jel form ile karşılar.
EFSA
(European Food Safety Authority – Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)
2-18 YAŞ
EPA+DHA
250 mg
FAO
(Food and Agriculture Organization – Dünya Gıda ve Tarım Örgütü)
2-4 YAŞ
EPA+DHA
100-150 mg
4-6 YAŞ
EPA+DHA
150-200 mg
6-10 YAŞ
EPA+DHA
200-250 mg
AR-GE'ye Bağlı Yenilikçi ConCordix Teknolojisi
EasyFishoil çocuk balık yağları, Norveç’te kutup çizgisi üzerinde yer alan Andenes’te bulunan fabrikasında üretilmekte, EasyVit Sağlık Ürünleri San. A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirilmektedir. Üretici firma Vitux AS, Trondheim’da Norwegian University of Science and Technology ile ortak Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği, ConCordix® teknolojisi ile üretim yapmaktadır.
Beğenilen Tat*
ConCordix®
ConCordix® teknolojisi, vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta kullanımına yönelik geliştirilen bir teknolojidir.
Yağ asitleri, su ve yağda çözünen vitamin ve mineralleri emülsiyon formatında birleştiren patentli bir yöntemdir.
Kolay Kullanım
• Kolayca çiğnenebilir jel form
• EasyFishoil çiğnenebilir jel formları 36 derece vücut ısısında sıvı forma dönüşür.
*Nielsen tarafından 8-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 2-11 yaş arası çocuğu olan toplam 411 anneyle yürütülen online araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
AR-GE'ye Bağlı Yenilikçi ConCordix Teknolojisi
EasyFishoil çocuk balık yağları, Norveç’te kutup çizgisi üzerinde yer alan Andenes’te bulunan fabrikasında üretilmekte, EasyVit Sağlık Ürünleri San. A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirilmektedir. Üretici firma Vitux AS, Trondheim’da Norwegian University of Science and Technology ile ortak Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği, ConCordix® teknolojisi ile üretim yapmaktadır.
Beğenilen Tat*
ConCordix®
ConCordix® teknolojisi, vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta kullanımına yönelik geliştirilen bir teknolojidir.
Yağ asitleri, su ve yağda çözünen vitamin ve mineralleri emülsiyon formatında birleştiren patentli bir yöntemdir.
Kolay Kullanım
• Kolayca çiğnenebilir jel form
• EasyFishoil çiğnenebilir jel formları 36 derece vücut ısısında sıvı forma dönüşür.
*Nielsen tarafından 8-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 2-11 yaş arası çocuğu olan toplam 411 anneyle yürütülen online araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
Alu-Alu Blister Ambalaj & Özellikleri
EasyFishoil çiğnenebilir jel formları;
Alu-Alu Blister Ambalaj & Özellikleri
EasyFishoil çiğnenebilir jel formları;
Norveç Üretim Merkezi
EasyFishoil çocuk balık yağları, Norveç’te kutup çizgisi üzerinde yer alan Andenes’te bulunan fabrikasında patentli Concordix teknolojisiyle üretilmektedir.
GOED, (Global Organization for EPA&DHA Omega 3’s) Omega 3 üretiminin yüksek etik ve kalite standartlarını oluşturmak ve araştırmalar yaparak bu standartları geliştirmek amacıyla kurulan bağımsız bir uluslararası kuruluştur.
İlgili devlet kurumları, sağlık kuruluşları ve üretici firmalar ile çalışarak bu kalite standartlarının uygulanmasını sağlar, Omega 3 tüketimi konusunda tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı makaleler ve raporlar yayınlar. GOED üyesi üreticileri ve markaları buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
EasyFishoil, GOED’in Plus kategori üyesi olan EasyVit markasıdır.
Omega 3 içerikli ürünleri Dünya Sağlık Örgütü, Beslenme Konseyi ve GOED standartlarına göre tarafsızca test eden program olan IFOS (International Fishoil Standards) saflık, konsantrasyon, stabilite, içerik ve kalite gibi kriterleri değerlendirmektedir.
Üretilen her partisini düzenli olarak analiz ettiren EasyFishoil çocuk balık yağlarının raporlarını incelemek için tıklayın.
İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), BRC-Global Standard-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır. ConCordix® teknolojisine sahip ürünlerimizin üretildiği tesis, AA BRC sertifikasını incelemek için tıklayın.
2008’de Ingiltere’de kurulan Friend of The Sea, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri alanında uluslararası sertifika veren bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Friend of the Sea sertifikası için yapılan tüm denetimler, akredite bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından yürütülmektedir. EasyFishoil’in üretiminde kullanılan balık hammaddesi Friend of The Sea sertifikasını incelemek için buraya tıklayın.
NSF , ürün içeriklerinin gıda güvenliği açısından uygunluğunu değerlendirir ve belgelendirir. ISO/IEC 17025 onaylı küresel laboratuvarlar, testler ve teknik hizmetler sunar. NSF belgesi, tüketicilere sertifikalı ürünlerin tüm standart gereksinimlere uyması için sıkı bir şekilde test edildiğini garanti eder.
EasyVit ürünlerinin üretim tesisi Vitux AS, NSF sertifikasına sahiptir. Sertifikamızı incelemek için buraya tıklayın.
EasyFishoil balık yağları, domuz yağı ve katkıları içermez, helal sertifikasına sahiptir.
Sertifikamızı incelemek için buraya tıklayın.